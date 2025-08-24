ВСУ атаковали жилые дома в Рыльске, один человек пострадал

Один человек пострадал, несколько жилых домов повреждены при ударе ВСУ по Рыльску. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, украинские боевики нанесли несколько ударов по городу. 38-летний мужчина получил осколочное слепое ранение мягких тканей голени. Врачи оказали ему помощь.

Ночью над Курской АЭС был сбит украинский беспилотник, сообщалось ранее. Он взорвался, возник пожар в трансформаторе. Пожарные расчеты быстро его потушили. Из-за этого третий энергоблок был наполовину разгружен.

ВСУ минувшей ночью нанесли удар по Брянской области, а также по терминалу в порту Усть-Луга в Ленинградской области. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами перехватили и сбили 95 украинских дронов.