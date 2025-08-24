МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пожарный поезд направили на помощь в тушении пожара в Усть-Луге

Емкости с топливом в порту не затронуты огнем после падения БПЛА, сообщил глава региона.
Владимир Рубанов 2025-08-24 09:52:46
© Фото: Telegram/ozdrzd

Емкости с топливом на терминале в Усть-Луге не пострадали от огня после падения обломков беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, пожарные успешно локализовали возгорание.

Пожарный поезд направили на тушение возгорания в Ленинградской области, сообщила Октябрьская железная дорога. Он доставит на место пожара более 183 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

Инцидент не повлиял на расписание пассажирских поездов, добавили в ОЖД. Инфраструктура железной дороги не повреждена.

На нефтегазовом терминале в порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар из-за падения обломков дрона. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам губернатора Александра Дрозденко, над портом сбили 10 беспилотников. Еще четыре БПЛА уничтожены над Кингисеппским районом.

