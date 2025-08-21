В США прекратит работу центр по противодействию влиянию России

Национальная разведка США прекратит работу центра по противодействию влиянию ряда стран, включая Россию. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

В ближайшие месяцы ожидается масштабное сокращение сотрудников, сообщила директор Нацразведки Тулси Габбард.

«Аппарат будет сокращен более чем на 40% к концу 2025 финансового года , что сэкономит налогоплательщикам свыше $700 млн в год», - говорится в документе.

Центр противодействия иностранному влиянию появился в 2022 году, сейчас в нем нет необходимости, уверена Габбард. По ее мнению, аппарат Нацразведки стал «раздутым и неэффективным. Всюду процветают злоупотребления властью и происходят утечки данных».

Старт массовым сокращениям в службах и ведомствах дали президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск, который ранее занимал пост главы ведомства по повышению эффективности федерального правительства.

Так, за первые три месяца своего второго президентского срока Дональд Трамп уволил как минимум 120 тысяч федеральных служащих. Это вызвало волновой эффект по всем Штатам. Американцы беспокоятся о будущем и боятся, что сокращения федеральных служащих негативно скажутся на экономике и их семьях.