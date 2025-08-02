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Кабмин проиндексирует некоторым бюджетникам зарплаты на 7,6% с 1 октября

На эти цели государство выделит почти 31 млрд рублей.
Константин Денисов 2025-08-02 14:56:20
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Правительство РФ проиндексирует зарплаты некоторым категориям бюджетников на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«Повышение коснется: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, ряда других категорий работников», - говорится в сообщении.

Для этих целей из федерального бюджета выделено 30,8 млрд рублей.

В конце 2024 года президент России Владимир Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников. По его словам, она должна будет полностью заработать уже в 2027 году.

#в стране и мире #зарплата #Бюджет #правительство РФ #индексация #бюджетники
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