В Госдуме рассказали, кого коснется индексация пенсий 1 августа

Депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, кого коснется индексация пенсий 1 августа 2025 года.

«Я думаю, что самое главное, самое важное изменение уже прошло с 1 января текущего года, когда по поручению президента работающим пенсионерам была проиндексирована страховая пенсия. Ведь достаточно длительный период времени мы не проводили такую индексацию», - сказала Бессараб.

По ее словам, начиная с этого года индексация страховой пенсии будет проводиться ежегодно 1 февраля.

«А что касается работающих пенсионеров, то для них индексация будет проходить начиная со следующего года три раза. В этом году тоже случайно получилось три раза. С 1 января была индексация, с 1 февраля доиндексация до реального значения инфляции, а 1 августа будет проведена индексация на те индивидуальные и профессиональные коэффициенты, которые работающие пенсионеры, которые составляют порядка восьми миллионов человек в России, заработали за полный год работы в 2024 году», - добавила депутат.

При этом Бессараб отметила, что повышение составит не более трех баллов в год, согласно действующим ограничениям.

Страховые пенсии по старости с 1 февраля будут проиндексированы на процент инфляции, и с 1 апреля - на рост инвестиционного портфеля Социального фонда России. 1 августа проиндексируют выплаты работающим пенсионерам за прошлый год.

Ранее депутат Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина назвала еще одну категорию пенсионеров, выплаты которым проиндексируют 1 августа.