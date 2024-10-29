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Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников

Глава государства призвал исправить ситуацию с разбросом заработных плат медиков, учителей и других специалистов бюджетной сферы.
Ян Брацкий 2024-10-29 16:52:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин анонсировал новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы. Ее протестируют в 2025 году сразу в нескольких регионах страны, пообещал глава государства, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны. А в начале 2027 года планируем распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ, включая здравоохранение», - сказал Путин.

Оплату труда бюджетников Путин назвал ключевым вопросом. Зарплата медработников, например, привязана к средней заработной плате в регионе, уточнил президент. Нередко она отличается даже в соседних субъектах, чего быть не должно, добавил Путин.

Ранее Путин распорядился направлять на зарплаты медицинским работникам средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования. Об этом президент заявил по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными.

На зарплаты врачам будет выделяться та часть средств, которая образовалась от выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи. Отдельно президент отметил важность поддержки врачей в сельской местности. 

#в стране и мире #Путин #зарплата #медики #бюджетники
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