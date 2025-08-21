МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самолеты ЦАХАЛ ударили в район госпиталя Аль-Сабра в Газе

Операция «Колесницы Гедеона-2» по взятию под контроль сектора Газа началась накануне.
Ян Брацкий 2025-08-21 01:59:43
© Фото: Mahmoud KhattabKeystone Press Agency Global Look Press

Израильские самолеты нанесли ракетный удар в районе клиники Аль-Сабра в секторе Газа. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщило агентство Quds News Network.

«Оккупационные самолеты наносят авиаудар по окрестностям клиники Аль-Сабра к югу от города Газа», - сказано в сообщении.

Накануне стало известно о начале наземной операции ЦАХАЛ в Газе. В настоящий момент израильские силы контролируют окраины города и постепенно продвигаются вглубь.

Незадолго до начала масштабной операции Тель-Авив призвал на службу 60 тысяч резервистов. Новый план Биньямина Нетаньяху получил название «Колесницы Гедеона-2». Он предполагает переселение миллиона палестинцев на юг региона. Главные цели - уничтожение ХАМАС, освобождение заложников, демилитаризация анклава и формирование нового правительства.

Ранее военно-политический кабинет страны одобрил этот план премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По его словам, Израиль хочет установить военный контроль в Газе, но не стремится к политическому управлению анклавом.

#сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #ввс израиля #Колесницы Гедеона-2
