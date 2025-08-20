МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Израиль начал наземное вторжение в Газу

Израильский спецназ взял под контроль окраины Газы в ходе военной операции ЦАХАЛ.
Ян Брацкий 2025-08-20 23:48:25
© Фото: IMAGOSAEEDQAQ www.imago-images.de Global Look Press

Вооруженные силы Израиля начали масштабное наступление в секторе Газа. Спецназ ЦАХАЛ уже контролирует его окраины, сообщает издание Jerusalem Post.

«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», - приводит издание слова генерала Эффи Дефрина.

Действия израильской армии не стали неожиданностью. Ранее военно-политический кабинет страны добрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по взятию сектора Газа по полный контроль Тель-Авива. Речь идет об эвакуации населения и начале наземной операции.

По словам Нетаньяху, Израиль хочет установить военный контроль в Газе, но не стремится к политическому управлению анклавом.

Израильтяне на планы своего премьера отреагировали бурно. На улицы вышли тысячи человек. Они требуют заключить сделку по заложникам и прекращению огня прежде, чем Израиль начнет свою «миссию по захвату Газы».

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #вторжение
