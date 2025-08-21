Ким Чен Ын принял офицеров, участвовавших в освобождении Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял командиров подразделений Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области от украинских формирований. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Офицеры прибыли в Пхеньян на первую церемонию вручения государственных наград за «бессмертные подвиги в зарубежных боевых операциях». Как сообщается, Ким Чен Ын 20 августа принял рапорт о военной деятельности подразделений Вооруженных сил КНДР за рубежом. Он высоко оценил старания командиров, которые привели к победе в операции по освобождению Курской области.

Северокорейский лидер назвал участие военных КНА в этой операции «священной миссией по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией». Он отметил важность задач военных и попросил передать привет командирам и бойцам, воевавшим на территории региона.

Ким Чен Ын назвал Корейскую народную армию героической и сильнейшей в мире, заявив, что армия делает то, что должна и что нужно делать. Ранее он говорил о намерении установить памятник солдатам КНА в Пхеньяне.

В апреле Россия и КНДР подтвердили участие северокорейских военных в боях в Курской области. Президент Владимир Путин отметил мужество бойцов КНА. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отмечал, что северокорейские солдаты «сражались за российскую землю как за свою».