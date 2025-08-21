Эксперт назвал цели Нетаньяху при оккупации Газы

Штурм сектора Газа может обернуться для Израиля масштабными потерями. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов.

Кроме того, израильское руководство, принимая решение о полной оккупации анклава, ставит на кон жизни заложников, удерживаемых бойцами движения ХАМАС, считает он.

«Для премьера Израиля и нынешнего военно-политического руководства страны первостепенное значение имеет тотальный разгром ХАМАС. Судьба заложников второстепенна. Это ключевой конфликт между премьером и населением страны, для которого жизни граждан стоят дороже. На кон поставлены также жизни военнослужащих, штурмующих Газу. ХАМАС, несмотря на потери, не разгромлен, множество добровольцев примкнули к нему. Поэтому, мобилизация сил ЦАХАЛ не столько повышает шансы на успех, сколько на дополнительные потери», - полагает Лукьянов.

Однако в мире есть силы, способные остановить Израиль на пути полномасштабного вторжения и оккупации Газы, напомнил собеседник «Звезды».

«Повлиять на Израиль могут его основные союзники. Это США и Европа, от которых он зависит в экономическом, военном и политическом отношении. Ряд стран ЕС уже заявили о намерении признать Палестину. Но куда более действенными являются экономические меры. Приостановка финансирования может повлиять на военные и политические решения Израиля. США обеспечивают его вооружением и боеприпасами. Если они приостановят поставки, то и боевые действия остановятся», - сказал Лукьянов.

Ранее стало известно о начале масштабного наступления сил ЦАХАЛ на Газу. Бойцы уже контролируют окраины города и продвигаются вглубь, сообщили в Армии обороны Израиля.

Операция получила название «Колесницы Гедеона-2». Для ее осуществления Тель-Авив мобилизовал 60 тысяч резервистов. План оккупации Газы предполагает перемещение около миллиона палестинцев на юг региона. Операция рассчитана не несколько месяцев и предусматривает разгром ХАМАС, возвращение заложников, демилитаризацию сектора и формирование нового правительства.