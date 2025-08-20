МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дудаков: позиция европейцев в Вашингтоне доказала, что в ЕС раскол

По мнению Малека Дудакова, украинским лоббистам в любом случае придется «стоять в очереди», чтобы получить помощь.
Гоар Хачатурян 2025-08-20 09:25:13
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Внутри Европейского союза творится раскол, и это видно хотя бы по тому, что на переговоры в Вашингтон поехал не один человек, а целая делегация. Более того, в ходе встречи никакой единой позиции у глав стран ЕС не наблюдалось. Такое мнение выразил американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«По торговле, по тарифам и так далее - этих расколов там (в Европе. - Прим. ред.) очень много. И никакой единой позиции мы не наблюдали, кроме того, что "помогите нам, дайте нам гарантии безопасности, ну еще заодно вот этому парню в черной жилетке тоже желательно бы эти гарантии безопасности дать"», - отметил Дудаков.

Эксперт также прокомментировал информацию в американской прессе о том, что президент США Дональд Трамп готов продавать оружие на миллиарды долларов Европе, которая, в свою очередь, частично будет поставлять его на Украину.

Он объяснил, что для украинских лоббистов это не самый позитивный сценарий, потому что это означает, что им придется стоять в общей очереди с другими странами и ждать несколько лет, пока это вооружение поступит на украинское направление.

Политолог Алексей Кочетков в беседе со «Звездой» назвал лидеров европейских стран, присутствовавших на переговорах в Вашингтоне, «девочками на подтанцовке». Чтобы «поставить всех сразу на место», добавил он, Трамп обратился к президенту Финляндии Александру Стуббу и спросил у него о том, какую работу он проделал.

#Трамп #Зеленский #ЕС #Саммит #Вашингтон #помощь #наш эксклюзив
