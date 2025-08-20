МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Попова назвала главные эпидемиологические угрозы в России

Главный санитарный врач отметила, что в стране нет условий для распространения опасных инфекций.
Владимир Рубанов 2025-08-20 06:56:25
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о возможности завоза в Россию опасных инфекций, включая холеру и тропические лихорадки. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, изменение климата приводит к появлению новых комаров и росту числа связанных с ними заболеваний. Из-за этого могут быть завозы лихорадок Западного Нила, Зика, Оропуш.

Главный санитарный врач отметила, что в то же время в стране нет условий для распространения опасных инфекций.

Например, риски распространения лихорадки чикунгунья в России минимальны, добавила Попова. Впрочем, ее завозы в 2025 году пока тоже не зарегистрированы.

Вирус чикунгунья активно распространяется в Китае и уже привел к социальным ограничениям вроде тех, что действовали во время пандемии COVID-19. В провинции Гуандун с июля зарегистрировано более 7 000 случаев заражения.

Вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки. Эту болезнь могут тяжело переносить младенцы, пожилые и люди с иммунодефицитами.

#вирусы #Здравоохранение #роспотребнадзор #анна попова #инфекции #лихорадка чикунгунья
