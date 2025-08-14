Названы места, где чаще всего заражаются лихорадкой чикунгунья

Названы регионы, где высок риск заражения опасной лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщили в телеграм-канале «Объясняем.РФ».

«Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки... Тяжело болезнь могут переносить младенцы, пожилые и люди с иммунодефицитами», - говорится в пояснении.

Уточняется, что этим заболеванием нельзя заразиться воздушно-капельным путем. Основными переносчиками заразы являются желтолихорадочные и азиатские тигровые комары - через их укусы передается заболевание.

Как отметили в телеграм-канале, в России не зарегистрировали ни одного случая заражения этой лихорадкой. Однако есть риск завоза из эндемичных (места, где чаще всего регистрируют заражения - Прим. ред.) районов.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил «Звезде», что в России должны обитать определенные виды комаров, чтобы чикунгунья распространилась на территории страны.