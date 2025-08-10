В Израиле проходят массовые протесты против решения Нетаньяху по Газе

Тысячи израильтян вышли на протест в Тель-Авиве и других городах страны из-за решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что участники протеста требуют заключить сделки по заложникам и прекращению огня прежде, чем Израиль начнет свою «миссию по захвату Газы».

«Семьи заложников призвали к общей забастовке против плана, который, как они предупреждают, будет означать смертный приговор для их близких», — говорится в материале.

По данным издания, это один из самых крупных протестов в Израиле за последние месяцы. Известно, что в Тель-Авиве собрались минимум 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Израиль утвердил план полного контроля над Газой. Согласно израильским пяти пунктам «завершения войны», Газу разделят на сектора. Операция займет около пяти месяцев. Территорию передадут под контроль арабским силам, которые не связаны с ХАМАС, но на время.