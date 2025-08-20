МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

В последние дни президент США провел ряд встреч, включая саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.
Ян Брацкий 2025-08-20 02:27:33
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск из-за переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она уточнила, что обычно американский лидер отдыхает в своем гольф-клубе в Бедминстере в Нью-Джерси.

«Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи», - сказала журналистам Левитт.

Напомним, накануне Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и представительную делегацию ряда европейских лидеров. В Вашингтон прилетели президенты Франции и Финляндии, главы кабминов Великобритании и Италии, канцлер ФРГ, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.

Немногим ранее состоялся исторический американо-российский саммит на Аляске. Дональд Трамп и Владимир Путин встретились для урегулирования украинского конфликта и решения ряда вопросов двусторонней повестки.

Кроме того, лидеры двух стран регулярно созваниваются друг с другом. Ранее Трамп заявил, что без взаимного понимания с Владимиром Путиным, Штаты оказались бы в опасном положении.

#Украина #сша #Трамп #переговоры #отпуск #Каролин Левитт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 