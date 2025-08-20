Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп отказался уезжать в отпуск из-за переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она уточнила, что обычно американский лидер отдыхает в своем гольф-клубе в Бедминстере в Нью-Джерси.

«Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи», - сказала журналистам Левитт.

Напомним, накануне Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и представительную делегацию ряда европейских лидеров. В Вашингтон прилетели президенты Франции и Финляндии, главы кабминов Великобритании и Италии, канцлер ФРГ, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.

Немногим ранее состоялся исторический американо-российский саммит на Аляске. Дональд Трамп и Владимир Путин встретились для урегулирования украинского конфликта и решения ряда вопросов двусторонней повестки.

Кроме того, лидеры двух стран регулярно созваниваются друг с другом. Ранее Трамп заявил, что без взаимного понимания с Владимиром Путиным, Штаты оказались бы в опасном положении.