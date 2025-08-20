МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: если бы мы с Путиным не понимали друг друга, США были бы в опасности

Ранее Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, дискредитирующие его встречу с президентом Владимиром Путиным.
Ян Брацкий 2025-08-20 02:01:44
© Фото: President of Russia Office apai Keystone Press Agency Global Look Press

Дональд Трамп заявил, что США были бы в опасности, если бы он и президент России Владимир Путин не понимали друг друга.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.

Глава Белого дома неоднократно заявлял о том, что за время работы президентом США у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Ранее Трамп раскритиковал американских журналистов, дискредитирующих его встречу с российским лидером.

Учитывая конструктивную позицию американского президента, в российском МИДе  выразили надежду на скорую нормализацию двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. На Смоленской площади отметили, что встреча двух лидеров на Аляске может способствовать возобновлению авиасообщения между странами.

#Россия #Путин #сша #Трамп #Белый дом #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 