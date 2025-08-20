Дональд Трамп заявил, что США были бы в опасности, если бы он и президент России Владимир Путин не понимали друг друга.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», - сказал Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину.

Глава Белого дома неоднократно заявлял о том, что за время работы президентом США у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Ранее Трамп раскритиковал американских журналистов, дискредитирующих его встречу с российским лидером.

Учитывая конструктивную позицию американского президента, в российском МИДе выразили надежду на скорую нормализацию двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. На Смоленской площади отметили, что встреча двух лидеров на Аляске может способствовать возобновлению авиасообщения между странами.