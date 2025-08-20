В оперштабе сообщили о 26 жертвах взрыва на заводе под Рязанью

Число погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области выросло до 26, сообщили в оперштабе. Трагедия произошла в пятницу, 15 августа. Ранее сообщалось о 25 жертвах.

«30 человек находятся на стационарном лечении (15 в Рязани и 15 - в медицинских центрах Москвы), 109 пациентов проходят амбулаторное лечение», - уточняется в сообщении оперштаба в Telegram.

Режим ЧС в поселке продолжает действовать, предупредили в Рязанской области. Также власти производят выплаты семьям погибших - всего были поданы 45 заявлений, по 30 из ним выплаты уже были произведены. Ранее сообщалось, что родные погибших получат свыше полутора миллионов рублей.

Отмечается, что Фонд социального развития региона организовал сбор средств для пострадавших при ЧП и семей жертв трагедии.

Накануне в региональном МЧС сообщили о 139 раненых при взрыве, а также о завершении аварийно-спасательных работ. ЧП произошло в производственном цехе, предварительно, из-за нарушений техники безопасности.