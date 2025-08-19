Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью достигло 139

В результате ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области пострадали 139 человек, сообщили в МЧС России. Утром это число составляло 135 человек.

«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным МЧС, к вечеру вторника специалисты завершили аварийно-спасательные работы. Всего привлекли 361 спасателя и 85 единиц техники.

Напомним, в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной на предприятии прогремел взрыв, который унес жизни 25 человек. Некоторых пострадавших госпитализировали в Москву, среди них в том числе были тяжело раненые. Некоторых доставали позже из-под завалов, уточнили в МЧС.

СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, расследование продолжается.