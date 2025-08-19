МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью достигло 139

Взрыв на заводе «Эластик» произошел 15 августа, жертвами стали 25 человек.
Лиза Губина 2025-08-19 19:10:43
© Фото: МЧС России

В результате ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области пострадали 139 человек, сообщили в МЧС России. Утром это число составляло 135 человек.

«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным МЧС, к вечеру вторника специалисты завершили аварийно-спасательные работы. Всего привлекли 361 спасателя и 85 единиц техники.

Напомним, в пятницу, 15 августа, в поселке Лесной на предприятии прогремел взрыв, который унес жизни 25 человек. Некоторых пострадавших госпитализировали в Москву, среди них в том числе были тяжело раненые. Некоторых доставали позже из-под завалов, уточнили в МЧС.

СК России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, расследование продолжается.

#взрыв #завод #Рязанская область #МЧС России #аварийно-спасательные работы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 