Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 25

Число погибших из-за пожара на предприятии в Рязанской области 15 августа выросло до 25 человек, сообщили в МЧС России. При разборе завалов нашли тело еще одной жертвы. Пострадали 158 человек.

Ранее оперативный штаб сообщал о 20 жертвах и 134 раненых, из которых 31 человек госпитализирован.

Спасатели продолжают работать на месте инцидента. Пострадавшим оказывают помощь врачи и психологи.

Семьи погибших получат свыше полутора миллионов рублей. Получившим травмы выплатят от 313 500 до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства случившегося.