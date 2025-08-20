ФСБ сообщила о ликвидации группы диверсантов в Брянской области

Сотрудники российских силовых структур провели успешную операцию по ликвидации диверсионной группы, действовавшей на территории Брянской области. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.

По данным ФСБ, эта группа была сформирована Службой специальных операций Украины. Ее целью были теракты на объектах транспортной инфраструктуры России. Диверсантов готовили сотрудники западных спецслужб на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии.

В результате операции трое диверсантов были ликвидированы, еще трое задержаны. Они признались в причастности к подрыву железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области в 2024 году, а также сообщили о подрыве автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области в мае 2025 года другой группой украинских диверсантов.

Силовики нашли на месте боя шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичной взрывчатки чешского производства, гранаты и патроны натовского образца, а также радиостанцию для связи с руководством Главного управления разведки Минобороны Украины.

Возбуждены уголовные дела, проводятся следственные мероприятия.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили поджог на железной дороге в Удмуртии.