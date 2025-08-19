МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Удмуртии предотвратили поджог на железной дороге

У задержанного нашли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и другие улики.
Владимир Рубанов 2025-08-19 10:19:11
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт в Удмуртии. Нападение готовил сторонник запрещенной в России террористической организации.

В Глазове задержали гражданина центральноазиатской страны, который планировал устроить поджог железнодорожного состава. Силовики установили, что он оправдывал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

У задержанного нашли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями по созданию средств террора, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в Telegram с членами международных террористических организаций.

Следственный отдел УФСБ России по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет». Задержанного отправили под стражу.

Ранее в спецслужбе сообщили о предотвращении теракта на Крымском мосту. Сотрудники правоохранительных органов задержали легковой автомобиль с мощной бомбой.

#Теракт #фсб россии #Железная дорога #поджог #Удмуртия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 