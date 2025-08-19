В Удмуртии предотвратили поджог на железной дороге

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт в Удмуртии. Нападение готовил сторонник запрещенной в России террористической организации.

В Глазове задержали гражданина центральноазиатской страны, который планировал устроить поджог железнодорожного состава. Силовики установили, что он оправдывал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

У задержанного нашли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями по созданию средств террора, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в Telegram с членами международных террористических организаций.

Следственный отдел УФСБ России по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет». Задержанного отправили под стражу.

Ранее в спецслужбе сообщили о предотвращении теракта на Крымском мосту. Сотрудники правоохранительных органов задержали легковой автомобиль с мощной бомбой.