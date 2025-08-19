Трамп заверил, что американских войск на Украине не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его власти американские военные не будут направлены на Украину. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«У вас есть мои гарантии: пока я президент, не будет американских сапог на земле, защищающих эту границу», - пообещал глава Белого дома.

Тем не менее Франция, Германия и Великобритания намереваются разместить свои войска на территории Украины, сообщил американский лидер.

Дональд Трамп также подчеркнул, что возвращение Крыма Киеву, так же как и вступление Украины в НАТО, не представляется возможным.

На встрече с европейскими представителями и Владимиром Зеленским в Вашингтоне Дональд Трамп говорил, что президент РФ Владимир Путин в ходе саммита в Анкоридже согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.