Владимир Зеленский после переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главами Евросоюза отказался от запланированного интервью телеканалу Fox News и улетает из Вашингтона. Об этом в прямом эфире рассказал ведущий Брет Байер.

«Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме. Они улетают», - сообщил Байер.

Программа Байера, которую должен был посетить Зеленский, началась в 18.00 понедельника (в 01.00 по московскому времени). Планировался часовой эфир, но на протяжении первых сорока пяти минут ведущий только неоднократно повторял, что ждет появления главы киевского режима. В итоге тот так и не появился.

Ранее сообщалось о заявлении Трампа, готовящегося к встрече президента России Владимира Путина и Зеленского.