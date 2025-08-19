МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский не дал запланированное интервью Fox News и улетел из США

Интервью было запланировано для передачи телеведущего Брета Байера, но глава киевского режима на него не явился.
Сергей Дьячкин 2025-08-19 02:17:16
© Фото: Aaron Schwartz, Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский после переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главами Евросоюза отказался от запланированного интервью телеканалу Fox News и улетает из Вашингтона. Об этом в прямом эфире рассказал ведущий Брет Байер.

«Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме. Они улетают», - сообщил Байер.

Программа Байера, которую должен был посетить Зеленский, началась в 18.00 понедельника (в 01.00 по московскому времени). Планировался часовой эфир, но на протяжении первых сорока пяти минут ведущий только неоднократно повторял, что ждет появления главы киевского режима. В итоге тот так и не появился.

Ранее сообщалось о заявлении Трампа, готовящегося к встрече президента России Владимира Путина и Зеленского.

#интервью #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Fox News
