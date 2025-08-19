Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», освобождавшие населенный пункт Александроград в Донецкой народной республике, рассказали подробности штурма села.

«Наша задача заключалась в том, чтобы скрытно, не выдавая себя дойти до лесополос, зачистить их и закрепиться на окраинах села. Двигались мы ночью, использовали различные противодронные одеяла и пончо», - рассказал замкомандира взвода с позывным Кум.

При поддержке артиллерии, мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед мелкими группами, бойцы уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов.

«У боевиков была различная техника: легкобронированная, пикапы, ББМ. У военнослужащих ВСУ техника и оружие такие же как у нас, а наемники двигались с различными натовскими образцами. Были, то ли мексиканцы, то ли португальцы, между собой перекрикивались, но им это не помогло», - вспомнил Кум.

Особую роль во время штурма села сыграли операторы беспилотников, которые вели разведку с воздуха, поражали технику и личный состав ВСУ. На счету наших дроноводов 10 единиц боевой техники, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы.

«Очень хорошо отрабатывали наши БПЛА. Они мониторили ситуацию с воздуха, заранее обозначали маршруты штурмовых групп врага. За счет этого мы вовремя их останавливали и они откатывались», - уточнил Кум.

Освобождение села Александроград укрепило позиции группировки войск «Восток» на данном рубеже и позволило продолжить продвижение в глубину обороны противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.