Guardian: на встрече в Белом доме произошел напряженный момент

Попытки Владимира Зленского перечислить приоритеты Украины в вопросе мирного урегулирования спровоцировали «напряженный момент» на вчерашней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет издание The Guardian.

«Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», - отмечается в материале.

Издание обратило внимание на то, что лицо президента Франции Эммануэля Макрона с продолжением речи Зеленского «становилось все мрачнее», а по ее окончании генсек НАТО Марк Рютте поспешил вмешаться, поблагодарив президента США.

По данным издания, в тот момент Трамп не намеревался останавливаться подробно на этом вопросе.

Напомним, накануне состоялась встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете, в ней в том числе приняли участие европейские лидеры. Примечательно, что американский лидер не стал лично приветствовать европейцев у Белого дома, а только вышел ко входу при появлении Зеленского.