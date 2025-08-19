МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Guardian: на встрече в Белом доме произошел напряженный момент

По данным газеты, во время слов Зеленского лицо Макрона «становилось все мрачнее».
Лиза Губина 2025-08-19 22:49:55
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

Попытки Владимира Зленского перечислить приоритеты Украины в вопросе мирного урегулирования спровоцировали «напряженный момент» на вчерашней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет издание The Guardian.

«Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», - отмечается в материале.

Издание обратило внимание на то, что лицо президента Франции Эммануэля Макрона с продолжением речи Зеленского «становилось все мрачнее», а по ее окончании генсек НАТО Марк Рютте поспешил вмешаться, поблагодарив президента США.

По данным издания, в тот момент Трамп не намеревался останавливаться подробно на этом вопросе.

Напомним, накануне состоялась встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете, в ней в том числе приняли участие европейские лидеры. Примечательно, что американский лидер не стал лично приветствовать европейцев у Белого дома, а только вышел ко входу при появлении Зеленского.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #мирное урегулирование на украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 