Трамп объяснил, почему не звонил Путину при лидерах стран ЕС

Он сказал, что это было бы проявлением неуважения к российскому коллеге.
Гоар Хачатурян 2025-08-19 15:52:19
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подробно объяснил, из-за чего решил не звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину при лидерах стран Евросоюза.

«Я не стал этого делать в их присутствии, это было бы неуважением к президенту Путину», - сказал американский лидер в эфире Fox News.

Президенты России и США созвонились после встречи Дональда Трампа с главами ведущих стран ЕС и Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа. Это подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, что беседа продлилась около 40 минут.

После саммита в Белом доме Трамп объявил о том, что начал подготовку к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. После этого к переговорам присоединится и Вашингтон.

Зеленский должен показать гибкость на этих переговорах, сказал журналистам Fox News американский лидер.

#Путин #Трамп #Зеленский #ЕС #звонок
