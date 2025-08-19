МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп считает, что Зеленский должен показать гибкость на переговорах

В возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского президент США участвовать не планирует.
Анна Горбатова 2025-08-19 15:46:28
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Владимир Зеленский должен показать гибкость на переговорах, считает президент США Дональд Трамп. Свое мнение он выразил в интервью Fox News.

«Я надеюсь, что президент Зеленский будет делать то, что он должен делать, и тоже покажет гибкость», - сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что не планирует участвовать в возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате. Тем не менее накануне он отмечал, что при необходимости будет присутствовать на переговорах.

Также Трамп призвал Киев пойти на уступки для урегулирования конфликта. После саммита на Аляске президент США подчеркивал, что договоренности по Украине теперь будут зависеть от главы киевского режима.

Напомним, накануне Трамп сообщил, что начал подготовку переговоров Путина и Зеленского, уже после, по его словам, должен состояться трехсторонний диалог с участием Вашингтона. По словам президента США, встреча России и Украины должна стать следующим этапом - после переговоров с участием США, европейских лидеров и Зеленского.

