МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: Вэнса во время встречи с Зеленским могут «спустить с поводка»

Встреча Зеленского и Трампа состоится сегодня, предыдущая, в феврале, завершилась перепалкой, после чего Зеленскому пришлось покинуть Белый дом досрочно.
Лиза Губина 2025-08-18 17:42:57
© Фото: Kyle Mazza - UNF News via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Отношение вице-президента США Джей Ди Вэнса к Владимиру Зеленскому на встрече с президентом Дональдом Трампом зависит от того, что глава киевского режима будет говорить, возможно, Вэнса «спустят с поводка», допустил в беседе со «Звездой» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Трамп пригласил Зеленского для капитуляции, для того, чтобы Зеленский расписался в том, что он полностью следует указаниям Трампа в российском вопросе. Если этого не будет, тогда Джей Ди Вэнса, возможно, спустят с поводка», - отметил специалист.

Он допустил, что, если все пройдет спокойно, сам Вэнс также «будет мирно сидеть и поддакивать». Тем не менее Мирзаян отметил, что соглашения Путина и Трампа на Аляске слишком важны, чтобы какие-то эмоции помешали их реализовать.

Напомним, сегодня состоится встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне. К этому моменту глава киевского режима увиделся со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. После также ожидаются переговоры в расширенном формате - с европейскими лидерами.

Предыдущая встреча в Овальном кабинете завершилась перепалкой, Зеленского попросили покинуть Белый дом без торжественного ужина.

#сша #Белый дом #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #встреча #джей ди вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 