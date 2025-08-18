Политолог: Вэнса во время встречи с Зеленским могут «спустить с поводка»

Отношение вице-президента США Джей Ди Вэнса к Владимиру Зеленскому на встрече с президентом Дональдом Трампом зависит от того, что глава киевского режима будет говорить, возможно, Вэнса «спустят с поводка», допустил в беседе со «Звездой» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Трамп пригласил Зеленского для капитуляции, для того, чтобы Зеленский расписался в том, что он полностью следует указаниям Трампа в российском вопросе. Если этого не будет, тогда Джей Ди Вэнса, возможно, спустят с поводка», - отметил специалист.

Он допустил, что, если все пройдет спокойно, сам Вэнс также «будет мирно сидеть и поддакивать». Тем не менее Мирзаян отметил, что соглашения Путина и Трампа на Аляске слишком важны, чтобы какие-то эмоции помешали их реализовать.

Напомним, сегодня состоится встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне. К этому моменту глава киевского режима увиделся со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. После также ожидаются переговоры в расширенном формате - с европейскими лидерами.

Предыдущая встреча в Овальном кабинете завершилась перепалкой, Зеленского попросили покинуть Белый дом без торжественного ужина.