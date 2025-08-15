Один человек погиб после удара БПЛА по жилому дому в Курске

Женщина погибла после атаки украинского БПЛА по жилому дому в Курске. На месте попадания начался пожар, огнем охвачены четыре этажа, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Шесть человек получили ранения, двое в тяжелом состоянии, добавил врио главы региона.

На месте атаки работают экстренные службы, пожарные занимаются ликвидацией возгорания. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее в четверг ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками. Под удар попали несколько жилых многоэтажек, пострадали 15 человек.