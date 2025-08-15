Российский самолет Ту-214ПУ сел на территории авиабазы Эльмендорф

Самолет Ту-214ПУ Магадан - Анкоридж приземлился на территории авиабазы Эльмендорф. За полетом самолета следили более 460 тысяч человек.

Перед трапом самолета расстелили красную дорожку. Модификация Ту-214ПУ предназначена для перевозки высших руководителей государства - президента и главы правительства. Ранее этим вечером сообщалось о вылете борта из Магадана.

На Аляске пройдет встреча американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США ранее заявлял, что встретит коллегу у трапа.