Трамп встретит Путина у трапа борта «номер один»

Российского лидера Владимира Путина встретят прямо у трапа его правительственного борта. Его лично почтит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобные предположения ранее выдвигали журналисты NBC News. Со ссылкой на администрацию Белого дома они сообщали, что Трамп намерен принять российского коллегу как почетного гостя.

Говоря об особом приеме по отношению к президенту России, собедники телеканала употребили американскую идиому «Расстелет красную дорожку» (Roll out the red carpet).

В то же время на Аляске уже находятся некоторые члены российской делегации - глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова, посол РФ в США Александр Дарчиев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Минфина Антон Силуанов и журналисты кремлевского пула.