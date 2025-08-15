МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российский самолет Ту-214ПУ вылетел на Аляску из Магадана

Там сегодня состоится встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Анастасия Бобылева 2025-08-15 16:53:50
© Фото: Нина Падалко, РИА Новости

Российский самолет Ту-214ПУ вылетел на Аляску из Магадана. Там сегодня глава РФ Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

Эта модификация самолета Ту-214 предназначена для перевозки высших руководителей государства - президента и главы правительства. На модели Ту-214ПУ установлена спецтехника, а внутри - оригинальный дизайн интерьера.

Президенты РФ и США увидятся сразу по прибытии Путина на Аляску. Трамп планирует лично встретить коллегу у трапа самолета.

#Самолет #аляска #Магадан #переговоры на Аляске #ту-214пу
