Российский самолет Ту-214ПУ вылетел на Аляску из Магадана. Там сегодня глава РФ Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

Эта модификация самолета Ту-214 предназначена для перевозки высших руководителей государства - президента и главы правительства. На модели Ту-214ПУ установлена спецтехника, а внутри - оригинальный дизайн интерьера.

Президенты РФ и США увидятся сразу по прибытии Путина на Аляску. Трамп планирует лично встретить коллегу у трапа самолета.