На Аляску прибыл главком силами НАТО в Европе Гринкевич

Вместе с президентом США в саммите на Аляске примет участие главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич. В настоящее время он уже находится в этом американском штате, о чем сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника Североатлантического альянса.

«Тем временем верховный главнокомандующий США в Европе генерал Дж. Алексис Гринкевич сегодня находится на Аляске, чтобы давать военные советы президенту Трампу и министру обороны Хегсету, поскольку президент "пытается завершить эту войну мирным путем"», - написали американские журналисты.

Отдельно от американского президента в штат прибыл министр обороны Пит Хегсет. Прежде стал известен список делегатов Дональда Трампа. На переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным с ним отправились спецпредставитель Стивен Уиткофф, глава Госдепартамента США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, руководитель американского минторга Говард Латник.

Кроме них туда прибыли пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлс и заместитель главы администрации Дэн Скавино.

Российская сторона ожидает, что переговоры двух мировых лидеров на Аляске продлятся шесть или семь часов.