Трампа на Аляску сопроводили Уиткофф, Рубио и Рэтклифф

Президента России сопровождают не менее шести высокопоставленных лиц.
Марина Крижановская 2025-08-15 14:52:15
© Фото: ТРК «Звезда»

В переговорах с президентом России Владимиром Путиным со стороны американской делегации примут участие 16 чиновников, сообщил пул Белого дома.

Дональда Трампа сопровождают, в частности, Стивен Уиткофф, специальный представитель американского лидера, Марко Рубио, глава Госдепартамента США, Скотт Бессент, министр финансов, Джон Рэтклифф, директор Центрального разведуправления, Говард Латник, глава американского минторга. Кроме того, на Аляску прибыли пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлс и заместитель главы администрации Дэн Скавино.

Также в администрации президента США указали имена еще восьми участников резонансной встречи.

«Это американская делегация, сопровождающая президента Соединенных Штатов в Анкоридж на Аляске», - публикует полный список делегатов администрация президента США.

Российского лидера сопровождают, напомним, министр обороны Андрей Белоусов, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков, а также глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев, глава Минфина Антон Силуанов.

Встреча двух мировых лидеров состоится сегодня, 15 августа, на военной базе США Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

#в стране и мире #Дональд Трамп #аляска #переговоры на Аляске #Состав делегации
