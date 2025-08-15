МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: переговоры Путина и Трампа продлятся минимум 6-7 часов

Встреча пройдет в формате тет-а-тет с участием помощников, отметил Дмитрий Песков.
Игнат Далакян 2025-08-15 18:34:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продлятся не менее 6-7 часов. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет», - сказал Песков.

По его словам, встреча сперва пройдет в формате тет-а-тет.

«Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников», - добавил он.

Песков отметил, что после этого пройдут переговоры в составе делегаций. При этом беседа может быть в формате рабочего ланча. После лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Российская сторона рассчитывает на то, что саммит на Аляске завершится результативно, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, президенты России и США увидятся сразу по прибытии Владимира Путина на Аляску. Дональд Трамп планирует лично встретить коллегу у трапа самолета. Переговоры должны состоятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

#Россия #сша #Дональд Трамп #аляска #Саммит #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #переговоры на Аляске
