Трамп согласился посетить Минск с семьей по приглашению Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить столицу его родины. Это предложение прозвучало во время телефонного разговора двух лидеров. А по данным самого Трампа, он это приглашение принял.

«Наша беседа была очень хорошей. Обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Лукашенко в будущем», - написал глава американского государства в своей социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных и при этом обсуждается вопрос освобождения еще 1 300 человек. Затронув вопросы двусторонней повестки, региональную проблематику и горячие точки, включая Украину, они договорились продолжить контакты.

Прежде в телеграм-канале «Пул первого» сообщили о разговоре глав Белоруссии и США. Беседа состоялась в то время, как американский лидер ожидает прибытия в штат Аляска президента России Владимира Путина для проведения двусторонних переговоров.