МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп согласился посетить Минск с семьей по приглашению Лукашенко

Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, американский лидер охотно согласился.
Марина Крижановская 2025-08-15 17:58:05
© Фото: CNPAdMedia Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить столицу его родины. Это предложение прозвучало во время телефонного разговора двух лидеров. А по данным самого Трампа, он это приглашение принял.

«Наша беседа была очень хорошей. Обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Лукашенко в будущем», - написал глава американского государства в своей социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных и при этом обсуждается вопрос освобождения еще 1 300 человек. Затронув вопросы двусторонней повестки, региональную проблематику и горячие точки, включая Украину, они договорились продолжить контакты.

Прежде в телеграм-канале «Пул первого» сообщили о разговоре глав Белоруссии и США. Беседа состоялась в то время, как американский лидер ожидает прибытия в штат Аляска президента России Владимира Путина для проведения двусторонних переговоров.

#белоруссия #сша #Дональд Трамп #аляска #Александр Лукашенко #минск #телефонный разговор #приглашение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 