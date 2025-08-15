МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко и Трамп поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
2025-08-15 16:58:22
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом говорится в телеграм-канале «Пул первого», близкого к пресс-службе президента Белоруссии

«Лукашенко и Трамп поговорили по телефону», - говорится в сообщении.

Других подробностей беседы не приводится.

Ранее стало известно, что борт американского президента вылетел с авиабазы Эндрюс на Аляску, где пройдет саммит Россия - США. Ожидается, что встреча Путина и Трампа произойдет в 11:00 по местному времени.

#белоруссия #сша #Дональд Трамп #Александр Лукашенко #телефонный разговор
