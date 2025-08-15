МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин посетил мемориал летчикам США и СССР в Магадане

Российский лидер почтил память советских и американских летчиков времен Второй мировой войны.
Анастасия Бобылева 2025-08-15 18:17:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин под дождем возложил цветы к мемориалу героям АлСиба - воздушной трассы между США и СССР времен Второй мировой войны. На опубликованных кадрах президент подходит к памятнику и некоторое время стоит под дождем, глядя на него, а затем совершает несколько поклонов.

Так Путин почтил память советских и американских летчиков. За годы войны они перебросили по АлСибу почти восемь тысяч самолетов.

Мемориал открыли более пяти лет назад, 9 мая 2020 года. Он находится вблизи здания аэровокзала на 13 километре федеральной трассы «Колыма».

Визит Владимира Путина в Магадан состоялась перед его полетом на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. В рамках поездки российский лидер посетил завод по переработке рыбного жира, спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», а также провел совещание по вопросам развития города.

