Путин посетил завод по обработке рыбного жира в Магадане

Российский президент Владимир Путин приехал на завод «Омега-Си», который занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также последующим созданием капсулированного рыбного жира в виде rTG. Он посетил предприятие в рамках поездки в Магадан.

На заводе Путин осмотрит склад приемки и хранения сырья, а также реакционный зал и производственную лабораторию. Это предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, первым в РФ начало производить реэтерифицированные триглицериды (rTG) из сардины и сельди. Рыбу для этого ловят в Охотском море.

Также в рамках поездки в Магадан российский лидер посетит спорткомплекс «Президентский» и общественно-культурный центр парка «Маяк». После этого он отправится на Аляску для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.