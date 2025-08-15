Путин провел совещание по вопросам развития Магадана

Президент РФ Владимир Путин провел совещание, где обсудил вопросы развития Магадана. Ему представили мастер-план города, включающие в себя строительство жилых зданий, школ, детских садов, объектов культуры и спорта.

В основе мастер-плана лежали три основных направления: развитие города как сервисного центра для горной отрасли, улучшение транспорта и логистики и увеличение производства глубокой рыбопереработки. По словам российского лидера, Магадан меняется и становится более современным и удобным, в том числе благодаря воплощению мастер-плана.

Перед совещанием президент посетил завод по переработке рыбного жира «Омега-Си». Также он съездил в спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», где пообщался с юными хоккеистами.