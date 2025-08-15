Опубликованы кадры боев за Александроград в ДНР

Минобороны России публикует видео с кадрами освобождения Александрограда на территории Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт взяли штурмом бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

Мотострелки-гвардейцы прорвали оборону противника при поддержке артиллерии. После этого они закрепились на окраине Александрограда. Далее штурмовики продвигались мелкими группами, уничтожая огневые точки и опорные пункты украинских боевиков.

Российское оборонное ведомство отдельно отметило роль операторов беспилотных летательных аппаратов. Они вели разведку с воздуха и наносили огневое поражение пехоте и технике врага. Отмечено, что в ходе боев за Александроград расчеты беспилотников уничтожили 10 единиц украинской боевой техники, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

Ранее МО РФ продемонстрировало кадры освобождения Щербиновки и Искры в ДНР. Щербиновкой овладели штурмовые группы 103-го мотострелкового полка из состава группировки войск «Юг». Искру освободили штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.