Опубликованы кадры освобождения Щербиновки и Искры в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг».
2025-08-14 12:48:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует видео, где показан ход боев за населенные пункты Щербиновка и Искра на территории Донецкой Народной Республики. Щербиновкой овладели штурмовые группы 103-го мотострелкового полка из состава группировки войск «Юг». Искру освободили штурмовики 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

При этом командир отделения штурмовиков с позывным Турист рассказал, что группы пехоты противника не выдерживали ближнего боя с российскими штурмовиками, убегая сразу при их появлении. 

Из его слов следует, что в каждой из групп ВСУ была как минимум одна женщина - это косвенно говорит о состоянии мобилизационного резерва противника. 

В Искре, как отметили в российском оборонном ведомстве, враг оказал упорное сопротивление, но это ему не помогло - наши штурмовики все равно сломили оборону и выбили из населенного пункта всех боевиков. 

МО РФ добавило, что группировка «Восток» продолжает активное наступление, освобождая территории сразу трех регионов - ДНР, а также Днепропетровской и Запорожской областей. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #спецоперация #кадры #Щербиновка
