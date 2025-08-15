Политолог: провокаторы на западных грантах толкают Сербию в пропасть насилия

Провокаторы в Сербии, которые «питаются» западными грантами, пытаются усугубить ситуацию в стране, свергнуть власть и поставить своих марионеток. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» политолог Леонид Савин.

«Есть конституционные рамки, в которых должен осуществляться диалог, несмотря на все сложности и какие бы там проблемы не возникали в обществе Сербии. Здесь ситуация раскачивается и тут явно, что провокаторы толкают Сербию как раз в пропасть насилия», - отметил политолог.

Он пояснил, что на данный момент в сербских протестах есть два «ядра».

«Первый - это граждане, которые реально обеспокоены уровнем коррупции, тем, что случилось на железнодорожной станции, когда обвалился этот козырек. Но вторая часть - это те люди, которые используют западные гранты. То есть агентура западных спецслужб и фондов, которые хотят расшатать политическую систему, свергнуть правительство и поставить своих марионеток», - рассказал Савин.

Запад активно поддерживает и вкачивает в беспорядки большие фонды для того, чтобы использовать эту ситуацию в своих интересах, сказал специалист.

«Есть действительно недовольные политикой Вучича, причем они активно поддерживают Россию. Поскольку при нем (Александре Вучиче - Прим. ред.) состоялось и подписание из НАТО нового договора, по которому войска Североатлантического альянса могут заходить на территорию Сербии», - объяснил эксперт.

По его словам, Сербия продолжает сближаться с Европейским Союзом. В свою очередь, европейцы понимают, что сербский президент пытается сидеть на двух стульях, как когда-то сделал Виктор Янукович на Украине, добавил Савин.

«Нынешнее правительство находится действительно в очень сложной ситуации. И сам Вучич, и в целом будущее Сербии тоже, конечно же, под вопросом», - заключил он.

Протесты, организованные студентами и оппозицией, начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. В результате происшествия 16 человек погибли.

Немногим ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на четверг протестующие пытались поджечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде вместе с находившимися там сторонниками партии. В ночь на четверг травмы получили 27 полицейских, 47 человек были задержаны, а в предыдущую ночь, по словам главы МВД страны Ивицы Дачич, пострадали пять сотрудников полиции, и не менее 14 участников протестов были задержаны.