Мишустин прервал визит в Киргизию из-за саммита на Аляске

Российский премьер заявил, что ему необходимо присутствовать в России в связи с российско-американским саммитом на Аляске.
Игнат Далакян 2025-08-15 10:35:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправсовета, который прошел в Киргизии. Он объяснил это тем, чего необходимо присутствовать в Москве в связи с саммитом Россия -США на Аляске.

«Прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву», - сказал он.

Российский премьер напомнил, что сегодня состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мне необходимо присутствовать в России», - обратился премьер-министр.

Напомним, что саммит Россия - США пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Встреча начнется с беседы лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

