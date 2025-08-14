Завершилось извержение Ключевского вулкана на Камчатке

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что извержение вулкана Ключевской на Камчатке завершилось, а в его кратере образовался новый шлаковый конус.

По словам ученых, активная фаза извержения, длившаяся несколько недель, закончилась, и в кратере вулкана сформировался шлаковый конус.

Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является одним из наиболее активных вулканов Евразии. Последнее мощное извержение началось 31 июля после сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке. Вулкан выбрасывал пепел на высоту от 5 до 12 километров, а в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа зафиксировали пеплопад.