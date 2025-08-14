МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Завершилось извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Активная фаза извержения, длившаяся несколько недель, закончилась, сообщили ученые.
Дима Иванов 2025-08-14 05:32:16
© Фото: mchskam41, Telegram

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что извержение вулкана Ключевской на Камчатке завершилось, а в его кратере образовался новый шлаковый конус.

По словам ученых, активная фаза извержения, длившаяся несколько недель, закончилась, и в кратере вулкана сформировался шлаковый конус.

Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является одним из наиболее активных вулканов Евразии. Последнее мощное извержение началось 31 июля после сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке. Вулкан выбрасывал пепел на высоту от 5 до 12 километров, а в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа зафиксировали пеплопад.

#в стране и мире #Камчатка #природа #Извержение вулкана #Вулкан Ключевской #вулканы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 