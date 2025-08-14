Bloomberg: организация саммита на Аляске стала головной болью Секретной службы

Организация встречи лидеров России и США на Аляске оказалась сложной задачей для Секретной службы США, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации источников, подготовка к саммиту напоминала интенсивный процесс, сжатый до одной недели. Хотя проведение мероприятия на территории США позволяло Секретной службе свободно использовать ресурсы, географическое положение Аляски создавало определенные трудности.

Для обеспечения безопасности в Анкоридж пришлось отправить сотни агентов, а также организовать их транспорт и проживание. Из-за ограниченного рынка аренды автомобилей в городе транспорт доставляли из других регионов штата и даже страны.

Кроме того, как отмечает агентство, одновременно с работой на Аляске Секретная служба готовится к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Это будут первые личные переговоры лидеров двух стран с июня 2021 года, когда Путин встречался в Женеве с занимавшим тогда пост президента США Джо Байденом. Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску, проданную США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов.