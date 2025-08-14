Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным в 75%

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность неудачи встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в 25%.

«Есть 25%-ный шанс того, что эта встреча окажется неудачной», - сказал глава Белого дома в эфире Fox News Radio.

В таком случае, по словам Трампа, Вашингтон готов прибегнуть к санкциям.

«Конечно», - лаконично ответил Трамп на вопрос о его готовности применить санкции в отношении России.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Кремле в преддверии встречи с американским лидером на Аляске не исключил вариант сделки с Дональдом Трампом по стратегическим вооружениям. Он также отметил, что американская администрация предпринимает энергичные усилия для прекращения боевых действий на Украине и достижения стабильности.