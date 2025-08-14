МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп одобрил иск жены против Хантера Байдена

Дело касается заявлений сына бывшего американского президента о знакомстве четы Трамп при помощи финансиста Эпштейна.
Дарина Криц 2025-08-14 19:56:25
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп одобрил подачу иска в суд своей супруги Мелании против сына бывшего президента Джо Байдена - Хантера.

Как сообщали американские СМИ, сумма иска оценивается в миллиард долларов и касается чести и достоинства первой леди. Трамп считает, что в этом деле следует продвигаться вперед. Своим мнением он поделился в интервью радио Fox News.

«Я думаю, что нужно идти вперед», - прокомментировал он возможность подачи иска против Хантера Байдена.

Накануне стало известно, что Мелания Трамп пригрозила Байдену-младшему миллиардным иском, если тот не откажется от своих ложных и клеветнических заявлений.

Хантер утверждает, что скандально известный финансист Джефри Эпштейн познакомил Меланью с Дональдом, а их связи были «обширными и глубокими». Ультиматум первой леди Соединенных Штатов действовал до 7 августа, после чего она намерена перейти к судебным разбирательствам.

В июле этого года Трамп заявлял, что не был на острове Эпштейна, зато Клинтон был там 28 раз. Также он просил генпрокурора США обнародовать стенограммы суда по этому резонансному делу.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Хантер Байден #мелания трамп #судебный иск
