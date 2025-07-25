Трамп заявил, что не был на острове Эпштейна, зато Клинтон был там 28 раз

Президент США Дональд Трамп утверждает, что никогда не посещал частный остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. При этом экс-президент Билл Клинтон, по его словам, был там неоднократно.

«Вам стоит говорить о Билле Клинтоне, который был на острове 28 раз! Я никогда не был на острове», - сказал Трамп на встрече с прессой.

Шестнадцатого июля президент США заявил, что сообщения о его связях с Эпштейном - это «новая афера демократов».

Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы заседаний по делу Эпштейна. Но для этого нужно одобрение судов Флориды и Нью-Йорка, где велись дела против скандально известного финансиста. Суд Флориды уже отказался показать документы.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Наказание за подобные действия предусматривает до 40 лет заключения. Кроме того, он обвинялся в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что наказывается пятью годами тюрьмы. Обвинение считает, что в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Некоторых из жертв, возраст многих из которых не превышал 14 лет, он склонял к вербовке новых девушек.

В июле 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, выслушав заявление Эпштейна, оставил его под стражей без возможности выхода под залог. Вскоре он был найден в тюремной камере «в полубессознательном состоянии» и позже умер. В ходе разбирательства было вынесено заключение о самоубийстве. СМИ сразу же начали активно распространять конспирологические версии о смерти финансиста.

Президент Трамп, указавший на связь экс-президента Клинтона с Эпштейном, ранее пообещал уголовные дела его супруге и кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, а также бывшим президентам Обаме и Байдену.