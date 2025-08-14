МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жена Трампа пригрозила сыну Байдена иском на $1 млрд

Иск касается публичных заявлений сына экс-президента Джо Байдена по делу Эпштейна.
Дима Иванов 2025-08-14 03:52:21
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Consolidated News Photos. Globallookpress

Первая леди Меланья Трамп через своего адвоката пригрозила сыну бывшего президента США Хантеру Байдену иском на сумму один миллиард долларов. Поводом стали якобы ложные и клеветнические высказывания Хантера в ее адрес, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в насилии над несовершеннолетними.

Согласно письму адвоката, опубликованному на сайте Fox News, 5 августа Хантер Байден разместил на YouTube видео под названием «Хантер Байден возвращается». В нем, как утверждается, содержались ложные заявления, порочащие Меланью Трамп. В частности, он заявил, что Эпштейн познакомил Меланью с Дональдом Трампом, а их связи были якобы обширными и глубокими.

Адвокат Меланьи потребовал от Хантера Байдена немедленно отказаться от этих заявлений, назвав их ложными, клеветническими и унижающими достоинство. В случае невыполнения требования до 7 августа первая леди угрожала подать иск на один миллиард долларов. По данным источника Fox News, Хантер Байден не выполнил ультиматум в установленный срок.

Ранее в июле Дональд Трамп обратился к генпрокурору США Пэм Бонди с просьбой обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу Эпштейна, однако для этого необходимо разрешение судов Флориды и Нью-Йорка.

#в стране и мире #Хантер Байден #Меланья Трамп #Джеффри Эпштейн
