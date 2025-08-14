Жена Трампа пригрозила сыну Байдена иском на $1 млрд

Первая леди Меланья Трамп через своего адвоката пригрозила сыну бывшего президента США Хантеру Байдену иском на сумму один миллиард долларов. Поводом стали якобы ложные и клеветнические высказывания Хантера в ее адрес, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в насилии над несовершеннолетними.

Согласно письму адвоката, опубликованному на сайте Fox News, 5 августа Хантер Байден разместил на YouTube видео под названием «Хантер Байден возвращается». В нем, как утверждается, содержались ложные заявления, порочащие Меланью Трамп. В частности, он заявил, что Эпштейн познакомил Меланью с Дональдом Трампом, а их связи были якобы обширными и глубокими.

Адвокат Меланьи потребовал от Хантера Байдена немедленно отказаться от этих заявлений, назвав их ложными, клеветническими и унижающими достоинство. В случае невыполнения требования до 7 августа первая леди угрожала подать иск на один миллиард долларов. По данным источника Fox News, Хантер Байден не выполнил ультиматум в установленный срок.

Ранее в июле Дональд Трамп обратился к генпрокурору США Пэм Бонди с просьбой обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу Эпштейна, однако для этого необходимо разрешение судов Флориды и Нью-Йорка.